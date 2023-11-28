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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu duyurdu: "İBB'nin borcu yüzde 373 arttı"
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28 Kasım 2023 Salı 18:23:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 18:23:00

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu duyurdu: "İBB'nin borcu yüzde 373 arttı"

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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde konuştu. Göksü yaptığı konuşmasında İBB'nin son 4 yılda yaptığı borçlanmaya dikkat çekerek, "İBB'nin döviz bazında borcu yüzde 52, TL bazında borcu yüzde 373 artmıştır." ifadelerini kullandı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde konuştu.

Tevfik Göksu'nun açıklamalarından satır başları;

İBB'nin döviz bazında borcu yüzde 52, TL bazında borcu yüzde 373 artmıştır.

Etiketler : ibb ak parti tevfik göksı
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