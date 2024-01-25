VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
'İstanbul vizyonu'nu açıklayacak
Arjantin'de binlerce kişi genel grev kapsamında hükümeti protesto etti
IBM'nin geliri 2023'ün son çeyreğinde arttı
MHP yerel seçim mitinglerine başlıyor
25 Ocak 2024 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 10:30:00

İBB adayı Murat Kurum 'İstanbul vizyonu'nu açıklayacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısıyla bugün projelerini açıklayacak.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda saat 11.00'de başlayacak.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, etkinlikte projelerini 10 alt başlıkta açıklayacak.

Kurum'un İstanbul vizyonunda kentsel dönüşüm kapsamlı bir yer bulacak. İstanbul'un trafik sorununun çözümü için de ulaşımı rahatlatacak projelere yer verilecek.

Ayrıca sosyal belediyecilikten turizme kadar hayata geçirilmesi planlanan projeler aktarılacak. Murat Kurum'un seçim sloganı olan "Sadece İstanbul" ismiyle Özhan Eren tarafından hazırlanan şarkı da görücüye çıkacak.

Etiketler : ibb murat kurum istanbul vizyonu
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
Doğal güzeller

Doğal güzeller
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX