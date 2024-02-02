İBB adayı Kurum'dan öğrencilere müjde: Ulaşım ücretsiz olacak
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
İBB adayı Murat Kurum, öğrencilere “Öğrencilere beslenme desteği verilecek. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak.” müjdelerini verdi.
Cumhur İttifakı ve AK Parti İBB adayı Murat Kurum, Güngören'de Karadenizli kadınlarla bir araya geldi. Murat Kurum, şehrin trafik çilesini yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle süratle çözeceklerini belirtti. Mevcut İBB yönetimin İstanbul'un hiçbir sorununu gündemine almadığını belirten Kurum, "CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da artık yol bitmiştir" dedi. Kurum, "Okul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Bizim vereceğimiz beslenme desteği bir bardağın yarısını doldurmayacak şekilde süt olmayacak. İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız" diye konuştu.
CHP ANKETİNE GÖRE ÖNDEYİZ
Kurum, yerel seçime yönelik yapılan ilk anket çalışmalarını açıkladı. Mevcut yönetimin anketlerde algı yaptığını belirten Kurum, "Biz adaylıktan sonra bir anket yaptık, 2 puan gerideydik. Lansmandan hemen önce anket yaptırdım, şu an biz 1,5 puan öndeyiz ve bu CHP'nin yaptığı ankette de böyle" dedi.
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