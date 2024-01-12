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12 Ocak 2024 Cuma 16:19:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 16:19:00

İBB adayı Kurum esnaf ziyaretinde: "Riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız"

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret etti.

Murat Kurum burada yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşı dinledi, kentsel dönüşüm ile ilgili gelen soruları 'Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız' diyerek cevapladı.

Ziyarette Kurum'a İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.

Etiketler : Murat Kurum ibb ak parti istanbul
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