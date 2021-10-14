huzur hakkına zam yaptı! Her şey çok zarar oldu

İBB'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu'nda, önceki yıllarda kâr eden belediye iştiraki 28 şirketten 7'sinin son iki buçuk yılda zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bu şirketlerin, İBB yönetiminin CHP'ye geçtiği Haziran 2018'den sonra kârdan zarara geçmeleri ve zararlarının her yıl artarak büyümesi dikkat çekiyor.

İBB iştiraki 28 şirketin 18'inin de 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanakları yayınlandı.

Tutanaklarda yönetim kurulu başkan ve üyeleri arasında 'çift maaşlı' isimler dikkat çekerken, 'huzur hakkı' ödemelerinin arttırıldığı, üzerlerine enflasyon oranında ayrıca zam yapma konusunda da 'kendilerini yetkilendirdikleri' dikkati çekiyor.

ZARARLAR İBB RAPORUNDA

İşte, İBB'nin zarara uğratmayı başardığı şirketlerin bilançoları:

BELTUR A.Ş.: Belediyenin yeme içme mekanlarını işleten BELTUR, 2016 yılında 1 milyon 211 bin 78 TL; 2017 yılında 2 milyon 372 bin 626 TL; 2018 yılında da 130 bin 561 TL kâr etmesine rağmen, 2019 yılında 30 milyon 849 bin 587 TL ve 2020 yılında 60 milyon 308 bin 501 TL zarar etti.

Rapora göre şirketin 2020 yılı gelirleri 217 milyon 308 bin 257 TL, giderleri ise 277 milyon 616 bin 758 TL oldu.

BİMTAŞ A.Ş.: Mühendislik müşavirlik şirketi BİMTAŞ, 2016 yılında 7 milyon 193 bin 866 TL; 2017 yılında 14 milyon 665 bin 643 TL; 2018 yılında 1 milyon 905 bin 824 TL kâr etmesine rağmen, 2019 yılında 19 milyon 626 bin 513 TL, 2020 yılında ise 14 milyon 733 bin 421 TL zarar etti.

Rapora göre şirketin 2020 yılı gelirleri 101 milyon 407 bin 580 TL iken giderleri 116 milyon 141 bin TL oldu.

Hamidiye Su A.Ş.: İçme suyu işletmesi Hamidiye Su, 2016 yılında 14 milyon 889 bin 694 TL; 2017 yılında 14 milyon 771 bin 751 TL kar elde ederken, bu rakam 2018 yılında 5 milyon 706 bin 917 TL'ye; 2019 yılında ise 1 milyon 504 bin 40 TL'ye geriledi, 2020 yılında ise 612 bin 186 TL zarara dönüştü.

Şirketin 2020 yılı gelirleri 245 milyon 298 bin 481 TL iken giderleri 245 milyon 910 bin 667 TL oldu.

İSFALT A.Ş.: Asfalt şirketi İSFALT, 2016 yılında 47 milyon 290 bin 717 TL; 2017 yılında 40 milyon 625 bin 393 TL; 2018 yılında 1 milyon 885 bin 408 TL kâr ederken, 2019 yılında 13 milyon 88 bin 816 TL ve 2020 yılında 619 bin 49 TL zarar etti.

Şirketin 2020 yılı gelirleri 1 milyar 138 milyon 991 bin 877 TL iken, giderleri 1 milyar 139 milyon 610 bin 926 TL oldu.

İSPARK A.Ş.: En çok tartışılan otopark şirketi İSPARK, 2016 yılında 3 milyon 107 bin 707 TL; 2017 yılında 14 milyon 592 bin 369 TL; 2018 yılında 4 milyon 426 bin 174 TL kâr ederken, 2019 yılında 34 milyon 559 bin 728 TL ve 2020 yılında 41 milyon 351 bin 131 TL zarar etti.

Şirketin 2020 yılı gelirleri ise 340 milyon 239 bin 752 TL, giderleri ise 381 milyon 590 bin 883 TL oldu.

İspark, yatırım gerektirmeyen halen var olan katlı otoparklar ile boş arsalardaki açık otoparklar, cadde ve sokakları kullanıyor.

MEDYA A.Ş.: İBB TV'nin de aralarında bulunduğu belediyenin görsel, web, sosyal medya ve reklam alanlarını yöneten MEDYA A.Ş., 2016 yılında 9 milyon 378 bin 971 TL; 2017 yılında 939 bin 549 TL; 2018 yılında 901 bin 79 TL kâr elde etmesine rağmen, 2019 yılında 5 milyon 43 bin 975 TL ve 2020 yılında 10 milyon 398 bin 649 TL zarar etti.

Şirket 2020 yılında 83 milyon 628 bin 987 TL gelir elde ederken, giderleri 94 milyon 27 bin 636 TL oldu.

UGETAM A.Ş.: Eğitim, belgelendirme, test, muayene ve denetim hizmetleri veren UGETAM ise, 2016 yılında bin 271 TL; 2017 yılında 82 bin 781 TL; 2018 yılında 3 milyon 636 bin TL; 2019 yılında 13 milyon 631 bin 81 TL kâr ederken, 2020 yılında 13 milyon 373 bin 299 TL zarar etti. Şirketin 2020 yılı gelirleri 55 milyon 5 bin 135 TL, giderleri ise 68 milyon 378 bin 434 TL oldu.

KİMLİK NO'LARI YAYINLADILAR

İGDAŞ Genel Kurul Toplantı tutanağı, şirketin nasıl liyakatsiz kişilerin yönetimine verildiğini de ortaya koydu.

Zira Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nda huzur hakkı verilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin isimleri T.C. kimlik numarası bilgileri ile birlikte yayınlandı. Bunun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu'na aykırı olduğu kimsenin dikkatini çekmedi.

İGDAŞ'TA 22 BİN 240 TL HUZUR!

İBB şirketleri zarara uğratılırken, yönetim kuruluna atanan isimlerin maaşlarında yapılan artışlar da dikkat çekti.

Doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ'ın 30 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı'sında belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakları, bunun göstergesi.

2. MAAŞLAR 'HUZUR'DAN

Toplantı tutanağına göre, aynı zamanda İBB Genel Sekreteri olarak maaş alan Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın Çağlar'a aylık net 22 bin 240 TL; Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'e 14 bin TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise 7 bin 750 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.

Karar, 6 Nisan 2021'den itibaren geçerli kılınarak, üyelere iki aylık huzur hakkı farkı toplu olarak ödendi.

Çağlar, Çakılcıoğlu ve Demirel'in yanısıra, üyelerden Ayhan Taş aynı zamanda İBB Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü, Erkan Duyar ise İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Müdürü olarak ikinci maaşlarını alıyor.

Taş, CHP'li Kartal Belediyesi'nden, Duyar CHP'li Maltepe Belediyesi'nden İBB'ye geçmişti. Üyelerden Olgun Çelik ise Tuzla Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve CHP İstanbul Gençlik Kolları eski Başkanı.

MAAŞA ZAM YETKİSİ!

Toplantıda ayrıca, Yönetim Kurulu'na, 'kendilerine' enflasyon oranında zam yapabilme yetkisi de verildi.