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10 Nisan 2022 Pazar 15:33:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 15:45:00

Hulusi Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar kasıtlı bırakılmış olabilir

Kaynak: Sabah

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumda, Karadeniz'den Türkiye'ye giriş yapan 'serseri' mayınlar için 'Kasıtlı bırakılmış olabilir' ifadesini kullandı.

Son yapılan AK Parti MKYK toplantısında savunma sanayi projelerini anlatan Milli Savunma Bakanı Akar, "Daha önce hiç savunma sistemi yokken, şimdi denizaltıları bile kendimiz yapıyoruz. İHA'lar, SİHA'lar var. Filipinlere ATAK helikopteri sattık. 4-5 sene önce kendi piyade tüfeğimizi yapamıyorduk.

Ama şimdi bakın savunma sanayi ile ilgili ihracata başladık. Savunma sanayindeki yüzde 82'lere varan yerlileşme sağladık. Şimdi kendi helikopter motorumuzu tamamen yerli yapmak için çalışıyoruz. Güney Kore ile yapılacaktı ama bu yönde bir ilerleme düşünüyoruz" dedi.

MAYIN SAYISI MUAMMA

Sabah'ın haberine göre; Akar, hem Ukrayna hem de Rusya ile vazgeçilemez ilişkiler olduğunu, iki ülkenin Türkiye'ye güvendiğini anlattı. Akar, Karadeniz'de bulanan mayınlara dönük soruları yanıtlarken, "Karadeniz'de bulunan mayınlar Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı bilmiyoruz, tespit edemedik. 400 civarında mayın olduğu yönünde basında haberler çıkıyor ama bu tam bir muamma. Sayıyı bilmiyoruz" dedi.

DİĞER ÜLKELER DE TARIYOR

Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri de mayınlar konusunda teyakkuza geçirdiklerini ifade eden Akar, "Bulgaristan ve Romanya makamları ile görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da" diye konuştu.

AMAÇ NATO'YU KARADENİZ'E ÇEKMEK Mİ?

Akar, Bu mayınlarla ilgili başka iddialar bulunduğunu da belirterek, " Mesela şu da olmuş olabilir; belki NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir.

Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö Anlaşması'nın kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz'e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz'in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz kesinlikle Karadeniz'de bir savaşın olmasını istemiyoruz" mesajı verdi.

KİLİTLERİ AÇILMIŞ

Akar'ın paylaştığı bir başka bilgi de oldukça dikkat çekiciydi. Akar, "Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin yani kilitlenme olmadığını gördük" dedi.

Akar, bu nedenle mayınların bilerek bırakılmış olabileceği iddialarını da dikkat çekti Akar, mayınlar ile ilgili "gözlemlerimiz ve araştırmalarımız sürüyor" bilgisini verdi.

Etiketler : AK Parti NATO mayınlar Ukrayna hem de Rusya
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