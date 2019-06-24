Hulusi Akar ve Bahçeli görüşecek

Edinilen bilgiye göre Akar, bugün öğleden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.

BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ 14.00'TE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 14.00'te bir görüşme gerçekleştirecek.