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17 Şubat 2021 Çarşamba 22:21:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 22:21:00

Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

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Milli Savunma Bakanı Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, Bakan Hulusi Akar'ın da katıldığı toplantıya ilişkin görseller paylaşıldı.

Bakan Akar'ın toplantıda, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdiği belirtildi.

Etiketler : Hulusi Akar NATO Milli Savunma Bakanlığı msb
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