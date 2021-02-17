Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, Bakan Hulusi Akar'ın da katıldığı toplantıya ilişkin görseller paylaşıldı.

Bakan Akar'ın toplantıda, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdiği belirtildi.