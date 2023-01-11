Hudut kartalları 5'i terörist 8 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hudut kartalları, Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.