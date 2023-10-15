Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 5 kişiyi yakaladı
Kaynak: AA
Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" bilgisi paylaşıldı.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2023
Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü... pic.twitter.com/YnGydNSNjR
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