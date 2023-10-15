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Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 5 kişiyi yakaladı
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15 Ekim 2023 Pazar 15:58:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 15:58:00

Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 5 kişiyi yakaladı

Kaynak: AA

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Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı yunanistan hudut kartalları fetö
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