Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 5 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" bilgisi paylaşıldı.

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.



Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü... pic.twitter.com/YnGydNSNjR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2023