Hudut kartalları 31 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Kaynak: AA
Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 31 kilo 587 gram metamfetamin ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Iğdır'da uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 kilo 587 gram metamfetamin ele geçirdi" ifadeleri yer aldı.
- Başkan Erdoğan: Türkmen gazının nakli için çalışmaya başlamalıyız
- 11 ayda ihracatın en çok arttığı ülkeler Güney Afrika ve Lübnan oldu
- Hudut kartalları 31 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
- Başkan Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
- İstanbul İhracatçıları yılın ilk 11 ayında 10.3 milyar dolarlık ihracat yaptı
- Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı