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14 Aralık 2022 Çarşamba 11:35:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 11:35:00

Hudut kartalları 31 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Kaynak: AA

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Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 31 kilo 587 gram metamfetamin ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Iğdır'da uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 kilo 587 gram metamfetamin ele geçirdi" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı uyuşturucu hudut kartalları
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