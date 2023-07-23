HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırının zanlısı tutuklandı
HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığı binasında, il başkanı Salih Demir'i bıçakla yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin'i öldüren 71 yaşındaki saldırgan tutuklandı.
HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığı binasında, il başkanı Salih Demir'i bıçakla yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin'i öldüren 71 yaşındaki saldırgan tutuklandı.
Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün, Demir'in yaralandığı, Pişgin'in de yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan A.S'nin (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı Demir'in, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi...
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