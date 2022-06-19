VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HSK yaz kararnamesini tamamladı
Macron'u zor günler bekliyor! Meclis'teki çoğunluğu kaybetti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Yeni bir çirkin siyaset üretiliyor
Yasemin İlan kimdir?
Son dakika haberleri... İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Türkiye'ye geliyor
Başkan Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü
MotoGP Almanya Grand Prix'sinin galibi Fabio Quartararo
Emniyet'ten Yeneroğlu'na: Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe biliniyor
"Türkiye bölgemizde tarafsız bir arabulucu olarak aktif bir ülke"
Yunanistan'dan kışkırtıcı adım
Kripto para piyasasında satış hızlanırken Bitcoin 18 bin doların altına indi
Plastik atıklardan ürettikleri pet levha ve ham maddeleri 50 ülkeye ihraç ediyorlar
Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları hedefi, zirve
Sporu sevdirebilmek için çocuklarıyla birlikte antrenman yapıyorlar
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a mutlak çoğunluk lazım
Ürdün'de Osmanlı'dan kalma 180 yıllık tarihi yapı: İskandarani
PKK İsveç'i boşa düşürdü
"Türkiye uzun süredir birçok ülkeye yol gösteriyor"
Türkiye'den kritik anlaşma imzalar atıldı
Türkiye'den dev hamle: Yeni aşamaya geçtik!
Asgari ücret zammı için detaylar belli oldu
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi
19 Haziran 2022 Pazar 22:40:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 22:40:00

HSK yaz kararnamesini tamamladı

ABONE OL

HSK, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesini tamamladı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.

HSK 1'inci Dairesince yaz kararnamesine son şekli verildi. Toplantı Halil Koç başkanlığında gerçekleştirildi.

5 bin 75'i adli yargı, 351'i ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Yeni atanan başsavcılar

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

Antalya Başsavcısı Halil İnal, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Başsavcılığı'na, Yargıtay Savcısı Ali Yeldan ise Kayseri Başsavcılığı'na atandı.

Yine Bitlis, Karaman, Muğla, Balıkesir ve Van'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilin başsavcısı değiştirildi.

Etiketler : HSK Başsavcı Kararname
Mutluluğa ortak oldular

Mutluluğa ortak oldular
Yeşil beyaz gece

Yeşil beyaz gece
16 yıl sonra farklı yorum

16 yıl sonra farklı yorum
Uyan Alim'i yorumladı

Uyan Alim'i yorumladı
Veda pozu

Veda pozu
Çağla'yla arkadaş değiliz

Çağla'yla arkadaş değiliz
Destan'da yaprak dökümü

Destan'da yaprak dökümü
Listelere hızlı giriş

Listelere hızlı giriş
Merve'nin ilginç anısı: Türkan Sultan onu sevmediğini zannetmiş

Merve'nin ilginç anısı: Türkan Sultan onu sevmediğini zannetmiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX