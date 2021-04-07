  • BIST
    1417.89
  • Dolar
    8,1441
  • Euro
    9,7109
  • Altın
    456,0970
İstanbul
5 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
Bakan Çavuşoğlu Bahreynli mevkidaşı ile görüştü
İstanbul Havalimanı iki yılda 81 milyon yolcuya hizmet verdi
Bakan Soylu: Eren-10 Operasyonu kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa İlaç Ajansından AstraZeneca aşısı için 'kanda pıhtılaşma' açıklaması
NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finalde
Meteorolojiden 5 il için kar yağışı uyarısı
AK Parti'den Faik Öztrak'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine çok sert cevap!
Zeitung: Türkiye'nin Otomobili, rakiplerine meydan okuyacak
Başkan Erdoğan: Turizmde potansiyelimiz çok büyük
Konya'da gösteri uçağı düştü: 1 şehit
"Doktor kıyamet" Marc Faber'den Türkiye açıklaması
Türkiye'nin gurur projesinde sona doğru!
Ülke çöküyor... Kim'den acı itiraf: Çok zor durumdayız
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Miçotakis'in yüzüne söyledi: Türkiye ile anlaşma devam edecek
Babaya duygusal veda
Üçüncü çocuğu düşünmüyor
Alba'nın tercihi Türk markası
Lösemiyi iki kez yendi! Hasta çocuklara umut oldu
Roma mozaikleri elbiselerde
Şampiyonlar kendi oklarını üretti
İğne oyalı ağaçlar
AA Genel Müdürlüğü görevine Serdar Karagöz atandı
07 Nisan 2021 Çarşamba 20:17:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 20:17:00

HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı

ABONE OL

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı. Başvurular, 22 Nisan Perşembe günü sona erecek.

TBMM Başkanlığı, HSK'ya seçilecek 7 üyelik için resmi internet sitesinde duyuru yaptı.

HSK üyeliği için şartları taşıyan aday adayları, TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne, 22 Nisan Perşembe günü saat 18.00'e kadar şahsen ya da posta yoluyla başvuracak.

SEÇİM SÜRECİ

TBMM Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Karma Komisyon, her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek.

Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek 15 gün içinde seçimi tamamlayacak.

YENİ ÜYELER 4 YIL GÖREV YAPACAK

Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek.

HSK üyeliği seçimleri, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Seçilen yeni üyeler, 4 yıllığına göreve gelecek.

Etiketler : TBMM Başkanlığı HSK üyelik
Görüntümde çok emek var!

Görüntümde çok emek var!
Beyrut'tan üçüncülük tacı!

Beyrut'tan üçüncülük tacı!
Herkesin doğrusu kendine

Herkesin doğrusu kendine
Sabah bayıldı akşam birinci oldu

Sabah bayıldı akşam birinci oldu
3 adam bir kadın

3 adam bir kadın
O benim babam değil!

O benim babam değil!
LOPEZ'e benzememek için çabalıyor

LOPEZ'e benzememek için çabalıyor
İlhamı çevresindeki AŞKLAR

İlhamı çevresindeki AŞKLAR
Adanın değil arkadaşlarının şampiyonu

Adanın değil arkadaşlarının şampiyonu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER