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31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:14:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:14:00

HSK tarafından seçilen 6 Yargıtay üyesinin görev yapacağı daireler belli oldu

Kaynak: AA

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 25 Temmuz'da Yargıtay üyeliğine seçilen 6 yeni üyenin görev yapacağı daireler, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca belirlendi.

Kurul, Yargıtay üyeliğine seçilen Yeşim Garipoğlu Özen, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Hakan Türkön, Okan Albayrak ve Seyfi Han'ın görev yapacağı daireleri belirlemek için Yargıtay Kanunu'nun 10. maddesi gereğince toplandı.

Daire başkanlıkları ve üyelerin talep, ihtiyaç, iş ve kadro durumları ile mevcut üyelerin emeklilik takvimine göre oy birliğiyle alınan karara göre Özen 4. Ceza Dairesine, Moğul 1. Hukuk Dairesine, Çiftçi 12. Hukuk Dairesine, Türkön 1. Ceza Dairesine, Albayrak 11. Hukuk Dairesine, Han ise 8. Hukuk Dairesine görevlendirildi.

Etiketler : yargıtay hsk yargıtay yeni üye
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