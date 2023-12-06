VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya, Ukrayna'ya silah desteği konusunda sorun yaşandığını açıkladı
ABD'nin dış ticaret açığı 64,3 milyar dolara yükseldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Raev'i kabul etti
İtalya'dan Çin'e nota: ''Kuşak ve Yol Girişimi''nden çekildik
Kassam Tugayları 6 İsrail askerini hedef aldıklarını bildirdi
Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı
06 Aralık 2023 Çarşamba 17:33:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 17:33:00

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı

ABONE OL

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast, FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Samast'ın savunmasının bugün alınmamasını talep ederek ek süre isteyen avukatın talebi kabul edildi. Mahkeme heyeti, Samast hakkında yurt dışı yasağı uygulanmasına karar verdi.

Gazeteci Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, bugün hakim karşısına çıktı.

Tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım'da tahliye edilen Samast, FETÖ'ye üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla yargılanıyor.

Davanın iddianamesinde Samast hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Samast, davada ifade vermek için memleketi Trabzon'daki Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Çok sayıda sivil polis ekibi, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İFADESİ ALINMADI

Adliyeye yürüyerek giren, siyah şapka ve gözlük taktığı görülen Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı.

Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının bugün alınmamasını talep ederek ek süre istedi.

Talebi kabul eden mahkeme başkanı, Samast'ın savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Samast'a yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Etiketler : Ogün Samast AGOS HRANT DİNK
Şarkılarım art arda gelecek

Şarkılarım art arda gelecek
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX