Hrant Dink davasında mütalaa verildi

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari sanıklar Savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan’ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'ü tutuklu 13'ü firari 76 sanıklı davada yarın yapılacak duruşma öncesi Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tamamladı. Savcının mütalaasında, tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında FETÖ yöneticiliğinden 10 yıldan 22,5 yıla, resmi belgede sahtecilik suçunda 3 yıldan 7,5 yıla, "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bir diğer FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek hakkında da FETÖ yöneticiliğinden 10 yıldan 22,5 yıla, resmi belgede sahtecilik suçunda 6 yıldan 15,5 yıla, "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.