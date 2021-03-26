Hrant Dink davasında karar açıklanıyor
Hrant Dink davasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 76 sanığın yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin kararını açıkladı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilirken, Ercan Gün'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
Yargılama aşamasında hayatını kaybeden emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dosya düşürüldü.
Davasının tutuksuz sanıkları Sabri Uzun ve Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.
Polis memuru Muhittin Zenit hakkında 3 suçtan beraat ve 2 suçtan zaman aşımı nedeniyle dosya düşürüldü.
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