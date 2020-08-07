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07 Ağustos 2020 Cuma 15:59:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 15:59:00

Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu: Önümüzdeki yıl hizmete sunulacak

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Denizli programı kapsamında Honaz Tüneli'nde de incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tünelin önümüzdeki yıl bu dönemlerde hizmete alınacağının müjdesini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Denizli programı kapsamında Honaz Tünelinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 kilometrelik Denizli Çevre Yolunu önümüzdeki yıl bugünlerde Denizlilerin hizmetine sunacaklarını müjdeleyen Bakan, katılım ve rekabet anlamında Türk ekonomisine güvenin göstergelerinden olan Aydın-Denizli Otoyolu inşaatının önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi.

Bakanı Karaismailoğlu, Denizli programı kapsamında Honaz Tünelinde incelemelerde bulundu. Tünelin bağlantı yollarıyla birlikte tamamlanmasıyla Denizli Çevre Yolunun gelecek yıl hizmete gireceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, Türk ekonomisine güvenin göstergelerinden biri olan Aydın-Denizli otoyol ihalesinin de onaylandığını ve önümüzdeki günlerde inşaatına başlanıp 2022 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Denizli Çevre Yolu Projesinin en önemli etaplarından biri olan Honaz Tünelini inceleyen Bakan Karaismailoğlu, 2023 kalkınma hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Denizli'deki çevre yolu projesinin önemine değinen Karaismailoğlu, önemli bir kavşak noktası olan kentteki şehirlerarası trafiğin bu projeyle çevre yoluna aktarılacağını söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

14 kilometrelik Denizli Çevre Yolu inşaatında Honaz Tüneli 2 bin 600 metre çift tüpten oluşmakta. İnşallah bu yıl içerisinde tünel imalatları bitecek. Bağlantı yollarıyla birlikte önümüzdeki yıl burayı Denizlililer'in hizmetine açmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bugünlerde Denizlililer'in hizmetine 14 kilometrelik Denizli Çevre yolunu sunacağız. Şu anda Denizli şehir içinden geçmekte olan şehirlerarası yol, çevre yoluna transfer edilince Denizlililer rahat nefes alacaklar. Egzoz emisyonlarından kurtulacaklar. Vatandaşlarımız hem zamandan hem yakıttan tasarruf edecek.

YOL İNŞAATI BAŞLIYOR

Denizli’de 14 projenin çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, projelerin en kısa sürede tamamlanacağını, yeni ihtiyaçlar için de proje hazırladıklarını belirtti.

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin de temmuz ayında yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, ‘’Katılım ve rekabet anlamında Türk ekonomisine güvenin göstergelerinden biri olan Aydın-Denizli otoyol ihalemizi onayladık. Önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp 2022 yılı içerisinde de Otoyolumuzu tamamlamayı hedefliyoruz. Toplamda 163 kilometrelik yol, bölgeye büyük bir rahatlık ve katkı sağlayacak önemli bir proje. Denizli'yi daha da güçlendirecek projenin bir an önce bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Salgın sürecine rağmen yatırımların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, Denizli programı doğrultusunda Vali Fuat Atik’i de makamında ziyaret ederek basına kapalı İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Karaismailoğlu sonrasında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı makamında ziyaret ederek şehirdeki çalışmalar hakkında brifing aldı.

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