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15 Ekim 2023 Pazar 17:41:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 17:41:00

Hizbullah, İsrail'i tanksavar füzelerle vurduğunu duyurdu

Kaynak: AA

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Hizbullah, Lübnan'da İsrail'e ait 2 tankı güdümlü tanksavar füzelerle vurduğunu açıkladı.

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın daha güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu duyurdu.

Hizbullah Hareketi, sabah saatlerinden bu yana Lübnan üzerinden İsrail'e gerçekleştirdiği güdümlü tanksavar füze saldırılarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, İsrail sınırı üzerinde yer alan Hanita yerleşim biriminde konuşlu İsrail'e ait "Merkava" tipi 2 tanka güdümlü tanksavar füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği, olayda "bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı" kaydedildi.

Hizbullah açıklamasında, söz konusu saldırının İsrail bombardımanında ölen Lübnanlı gazeteci İssam Abdullah ile 2 Lübnanlı sivil için gerçekleştirildiği ifade edildi.

Etiketler : Hizbullah Lübnan İsrail
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