VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, İstanbul teşkilatıyla bir araya gelecek
Gazze'de şiddetli yağış! Çadırlar sular altında kaldı
Hizbullah, İsrail'e ait 4 noktayı vurdu
İsrail, 7 Ekim'den beri 4 bin Filistinliyi gözaltına aldı
Hamas'tan İsrail'e dikkat çeken uyarı: Kayıplarınızın faturası artacak
Tesla 2 milyon aracını geri çağırıyor
13 Aralık 2023 Çarşamba 16:43:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 16:43:00

Hizbullah, İsrail'e ait 4 noktayı vurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan 4 askeri noktaya saldırı düzenledi.

Hizbullah Hareketi, Lübnan sınırından İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan 4 askeri noktaya "Burkan füzesi" ve uygun silahlarla saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA'da yer verilen habere göre, Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'e ait Bahri, Şumira ve Ramya askeri noktalarının uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca El Malikiyye askeri noktasının da yarım ton ağırlığındaki "Burkan füzesi" ile vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 101 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Etiketler : Hizbullah İsrail Gazze
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru
İlk kez AVM sahnesindeler

İlk kez AVM sahnesindeler
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX