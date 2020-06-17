17 Haziran 2020 Çarşamba 09:21:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 09:21:00
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi.
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