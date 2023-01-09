"AK Parti %41.1 CHP %23.6"

En son yaptığımız araştırmada AK Parti'nin bir önceki aya göre oy oranının arttığını gördük. Nitekim biz her ay bir şekilde ölçüyoruz, belli abonelerimiz ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bir dönem düşmüştü oyları. 24 Haziran'dan sonraki süreçte özellikle Covid-19 salgınındaki etki, finansal ablukanın getirdiği bir takım sıkıntıların etkisi ile daha net görünmeye başlandı. Ben oy oranlarını paylaşayım. AK Parti %41.1, CHP %23.6, HDP %9.8, İYİ Parti %8.1, MHP %8, Zafer Partisi %2.3, Memleket %1.2, Deva %1.1, Saadet %1, Gelecek %1.9, Büyük Birlik %1.8, Yeniden Refah %1.7, Türkiye Değişim Partisi %1.5, Vatan Partisi %1.4. Bu karartılar dağıtıldıktan sonra ki oran AK Parti'nin geçtiğimiz Nisan ayında oy oranı %35.9'muş. Yaptığımız araştırmalara dayanarak Ak Parti'yi hiçbir zaman 35'in altında görmedik. Ondan sonraki süreçte tedrici bir yükseliş sürmeye başladı. Özellikle sosyal konutla bu kendini hissettirmeye başladı. EYT ile de %41'e çıktı. Önümüzde bir kış dönemi var doğalgazda zam beklenirken indirim geldi. Bu indirimin de etkisi olur mu bilmiyorum. Alım gücünün azalmasındaki en büyük sebeplerden birisi marketler ve denetimlerin az olmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu olaya da el attı. Cumhurbaşkanımızın oyu %42.1, Kılıçtaroğlu'nun %10.5, Mansur Yavaş %8.4, Demirtaş %5.1, İmamoğlu %4.8, Akşener %4.6. Dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Bu anket, Saraçhane'de toplanıldıktan ve Meral Akşener ile İmamoğlu'nun sevinç kutlamaları sonrasında yapıldı. Görünen o ki umdukları mağduriyet algısı olmamış.

''AK Parti bir süredir sahada. Diğer partilerinde sahada olduğunu görüyoruz, İYİ Parti, kurgularıyla tiyatro sanatının güzel örneklerini veriyor.''

AK Parti bir süredir sahada. Diğer partilerinde sahada olduğunu görüyoruz, İYİ Parti, kurgularıyla tiyatro sanatının güzel örneklerini veriyor. Kuyumcuya gidiyorsunuz, orada sıkıntıdayım geçinemiyorum diyen İYİ Partili çıkıyor. Okul kitaplarımı alamıyorum diyen çocuk Kartal İYİ Parti yönetiminde çıkıyor. Ankara'da geçinemiyorum diyen hanımefendi İYİ Parti Pursaklar ilçe yönetiminden çıkıyor. Sahadalar. İyi oynuyorlar ama hiçbir şey gizli kalmıyor. CHP'de sahada son zamanda. En çok sahada diyebileceğimiz parti Yeniden Refah Partisi. Geçmişte Erbakan Hoca'nın modeliyle bir örgütlenme şekilleri var. Onların kongrelerine de gittim açıkçası şaşırdım. Çok coşkulu bir kongreydi. Diğerlerinden bu anlamda ayrıştığını söyleyebilirim. MHP salgın sebebiyle sahada değildi. Onlar da mitinglerle yoğun bir şekilde sahada. Herkes kendince sahada ancak önemli olan söyleyecek sözü olup kendilerini anlatabilmeleri. Bazı siyasetçiler saha kötü çıkarsak dayak yeriz biraz bekleyelim diyorlardı. Biz anketlerde hep şu soruyu soruyoruz; Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomiyi kim çözer? En kötü dönemde çıkan sonuçlarda AK Parti çözer diyenlerin oranı %27 CHP %20'lerde çıkıyordu. Şuan tekrar %35'lere çıktı. Çünkü AK Partililer kendilerini anlatmaya başladılar. Iyimser bir hava olmaya başladı.