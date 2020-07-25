'Hiçbir devletin böyle bir filosu yok, kıymetini bilmeliyiz'
Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin 3 sismik, 3 tane de sondaj gemisi olduğunu belirterek 'Hiçbir devletin böyle bir filosu yok, kıymetini bilmeliyiz' dedi.
Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, katıldığı bir tv programında Türkiye'nin sondaj çalışmalarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Yaycı, Türkiye'nin 3 sismik, 3 tane de sondaj gemisi olduğunu belirterek 'Hiçbir devletin böyle bir filosu yok, kıymetini bilmeliyiz. Bir sondaj deliğini açmanın maliyeti (kiralamış olsaydık) 500 milyon dolar, kendimiz yaptığımızda 38 milyon dolar' dedi.
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