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04 Nisan 2022 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 13:53:00

Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolda, Karayolları ekipleri toprak kaldırma işlemlerini tamamladı.

    Ekipler yol, refüj ve tünel tüpleri üzerindeki temizlik çalışmasını sürdürüyor.

    Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

    Etiketler : Bolu Dağı Tüneli Düzce girişi D-100 kara yolu
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