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17 Kasım 2023 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 11:00:00

Heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde çalışma yürütülüyor

Kaynak: AA

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Heyelan riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinin yeniden trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.

Tünel çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarındaki alanda dün akşam meydana gelen ufak çaptaki akmaların ardından kapatılan yolda günün ilk ışıklarıyla ekiplerin çalışmaları başladı.

Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yola akan çamurları temizleyen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle de kanallara dolan çamur ve toprak yığınlarını kaldırıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikametinin ilk etapta kontrollü, daha sonra da tamamen ulaşıma açılması planlanıyor.

Etiketler : bolu dağı tüneli ulaşım çalışma heyelan
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