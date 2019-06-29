Heybeliada'daki yangın kontol altında
Heybeliada’da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına helikopter ile havadan da müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Heybeliada’da ormanlık alanda saat 15:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca yangına havadan helikopter ile müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği: (Heybeliada'daki orman yangını) Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16:30da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir.
İHA
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