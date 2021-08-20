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20 Ağustos 2021 Cuma 18:12:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 18:12:00

HES uygulamasına "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklendi

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Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi. Bakanlığın geliştirdiği HealthPass uygulamasındaki talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması, güncellendi.

Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.

Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

Vatandaşlar, ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor.

HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı kovid 19 AB uyumlu HES Avrupa Birliği
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