Her uçuş bir yaşam için! Gökyüzünde mekik dokudular
Ambulans uçak ekipleri, depremlerin ardından onlarca yaralıyı tahliye edip hayatlar kurtardı. Havada mekik dokuyan pilotlardan Ali İmren, "Ağlama, korku, stres ve sevinç; hepsi bir aradaydı" dedi.
24 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞMA
■ Kaptan pilot İmren, depremin ilk anından itibaren 24 saatlik çalışma sistemine geçtiklerini belirterek, "Mekik trafiğine başladık, iki hafta boyunca sürekli yaralıları taşıdık. Aralıksız tempo vardı" dedi. Dr. Onur Ertezkoşan da şöyle konuştu: "Günde ortalama 6 uçuş gerçekleştirdi. Kesintisiz, aralıksız uçuşlar yapıldı. Sadece uçağın teknik bakımları, yaralı nakli için iniyor ve tekrar havalanıyorduk."
YÜZLERCE KEZ HAVALANDILAR
■ Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ve helikopter ekipleri de, Kahramanmaraş'taki ilk depremin ardından seferber oldu. Yaralıları nakletmek için yüzlerce kez havalanan sağlıkçılar, ilk iki hafta aralıksız uçtu. 4 sedyeli uçak ambulansın kaptan pilotu Ali İmren, "6 Şubat'ta 04.30 civarında telefonum çaldı. Hızla komuta merkezine gittim, planlamalar yapıldı. Ardından ilk ekipleri götürmek için Ankara'dan Adana'ya havalandım" dedi
SAKLANAMAYAN GÖZYAŞLARI
Ambulans uçak doktoru Onur Ertezkoşan, "Deprem sonrası annesi-babası vefat etmiş 6 yaşında bir kız çocuğumuzu almıştık. Bir sağlık görevlimiz gözyaşlarını tutamazken, çocuğumuza fark ettirmemek için çabaladı, onunla oyunlar oynadı" dedi.
- Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı
- FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı
- İstanbul merkezli 3 ilde operasyon
- 7'li koalisyon yine karıştı! İttifak içinde ittifak
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "Seçimleri kazanmak gibi bir dertleri yok"
- HDP ittifaktan beklentisini açıkladı! Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi!