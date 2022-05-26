Her kritik dönemde iftiralarla sahnede!

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, terör örgütü PKK'ya yataklık yapan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine itiraz ettiği ve Suriye'deki terör yapılanmasına yönelik yeni operasyon hazırlığı yaptığı bir dönemde yine sahneye çıktı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor" iddiası geçmişteki benzer iftiralarını akla getirdi. Kılıçdaroğlu, 8 yıl önce FETÖ kanalında da aynı sözleri söylemişti. Kılıçdaroğlu, 19 Mart 2014'te FETÖ'ye ait kapatılan Samanyolu TV'deki programda, "Emin olun yurt dışına kaçmaktan başka bunun bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yargılanacak bu, bunun kurtuluşu yok" ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ İLE AYNI SÖYLEM

FETÖ'cülerin 17-25 Aralık emniyet-yargı darbesi sürecinde dillendirdiği "Erdoğan'ın helikopteri hazırda bekliyor", "Malezya'ya kaçacak", "Yunanistan'dan sığınma istedi" gibi yalanları CHP hep sahiplendi. Özellikle FETÖ'nün operasyonel troll'ü Fuat Avni üzerinden kurgulanarak servis edilen ve örgütün medya kanallarında tekrarlanarak gündemde tutulan söz konusu yalanı Kılıçdaroğlu sürekli dillendirdi. Kılıçdaroğlu, aynı süreçte FETÖ'nün montaj tapelerini de grup toplantısından dinletmişti.

ANONS GEÇTİLER

15 Temmuz darbesine kalkışan eli kanlı FETÖ'cüler aynı gece "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya kaçtığı"na dair kara propaganda yapmışlardı. Jandarma Genel Komutanlığı'nı işgal eden hainler, gecenin ilerleyen saatlerinde halkın ve polisin baskısına karşı dayanamayıp dağıldıkları anlarda telsizlerden, "Ankara garnizonunda bulunan tüm jandarma birlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Almanya'ya kaçmış durumda. Bu bilgiyi bütün jandarma birliklerine yayalım lütfen" anonsu geçerek darbecilere moral vermeye çalıştığı kayıtlara geçmişti.

YOLUNU AÇTILAR!

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'ndan darbecilerin izniyle çıkış yaparak soluğu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun oturduğu evde almıştı. Geceyi de elinde kahvesiyle televizyon karşısında takip etti.

DÜZCE'DE PROTESTO EDİLDİ! 'YANLIŞ GELMİŞSİN BURASI KANDİL DEĞİL'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantıdan çıkışında vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek tepki gösteren iki kişi, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

'YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL'

21 EKİM 2014:"Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivilleri öldüren örgütlenmelere biz 'terör örgütü' diyoruz. YPG'nin Türkiye'ye yönelik böyle bir uygulaması olmadı. YPG vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur."

'BARİKAT KURAN ARKADAŞLAR...'

2 ARALIK 2015: (Diyarbakır'ı tuzaklı hendeklerle dolduran teröristlere) "Barikatları kuran arkadaşlar, kim yapıyorsa onu bilmiyoruz tabi, siz Tahir Elçi'yi seviyorsanız onun vasiyetinin gereğini yapın, kaldırın."

'15 TEMMUZ KONTROLLÜ DARBE'

3 NİSAN 2017: "9.30'da darbe mi olur diye sordum? Onlar da önceden deşifre oldular dediler. Bu onların önceden haberleri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca FETÖ'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor."

'YPG BİZE Mİ SALDIRACAK'

5 MART 2019: Canlı yayında gazeteecinin "Suriye'nin kuzeyindeki ABD varlığı ve oradaki silahlı güçleri, YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz" hatırlatmasına "Onlar bize mi saldıracak?" yanıtını verdi.

'KHK'LILARI İŞE İADE EDECEĞİM'

26 AĞUSTOS 2021: FETÖ'cülere bu sözü verdi: "Sözüm söz; kanun hükmünde kararnamelerle çıkarılanları görevine iade edeceğim."

TEZKEREYE 'HAYIR' OYU VERDİ

21 EKİM 2021: Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine sağlayan tezkere, TBMM'de 2 yıl daha uzatıldı. CHP, HDP ile sınır ötesi harekata izin veren tezkereye 'hayır' oyu kullandı.

ERDOĞAN'IN AVUKATI: DAVA AÇACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TÜRGEV ile Ensar Vakfı'na yönelik iddialarına ilişkin yasal yollara başvurulacağını açıkladı. Avukat Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Aydın, "Bir süre önce Yargıtaydan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı vakıflara bağışlanmıştır" paylaşımını yaptı.

İDDİALARI HEP GERÇEK DIŞI ÇIKTI

KASET: Deniz Baykal'ın kasedi hakkında "Erdoğan'ın kaseti izlediğini gördüm. Kendisine kaseti izletenler Erdoğan'ı kayıt altına alıyor. Kasedi bana üç maskeli kişi getirdi" diyen Kemal Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla savcılığa gönderdiği dilekçede çark ett, videonun kim tarafından ve ne zaman izlettirildiğini hatırlamadığını söyledi.

ADAYLIK: "Genel başkanlığa aday mısınız?' sorusuna 'Hayır hayır, öyle bir şey söz konusu değil" dedi, ertesi gün aday oldu.

TÜRGEV: "Bakırköy 46 projesinin imar planının çıkartılması karşılığında TÜRGEV Vakfı'na Ataşehir'de 20 dönümlük arsa verildi" iddiasında da bulundu. Ancak Ağaoğlu Şirketler Grubu, bu tür bir pazarlığın söz konusu olmadığını açıkladı.

ASKERLİK: 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının istedikleri takdirde askerlikten muaf tutulmasının önünü açan düzenlemenin 'ayrımcılık' olduğunu iddia etti, "Şehitler arasında ayrımcılık yapmak hainliktir" dedi. MSB, 'Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği gibi bir ayrım kesinlikle söz konusu değildir. Askerlik Kanunu'nda Terörle Mücadele kapsamında şehit olanların çocukları ve kardeşleri zaten zorunlu askerlikten muaftır" açıklaması yaptı.

ALTIN KLOZET: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın klozet olduğunu ileri sürdü. Külliye'de böyle bir klozetin olmadığı, yalanın sosyal medya dedikodusu olduğu ortaya çıktı.

8 HESAP: Erdoğan'ın İsviçre'de 8 ayrı hesabı olduğunu savundu. Bu iddianın da yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

BYLOCK: 'ByLock kullanan 4 bakanı ve 60'a yakın vekili açıklayacağız, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep edeceğiz' dedi. Daha sonra da "AKP içinde 120-180 civarında ByLock'çu milletvekili var, açıklasınlar' diye konuştu, ama 6 yıldır tek bir belge ortaya koyamadı.

ATAMA: SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemle ilgili, 'İlk kez tüm elemanları sınavla ben aldım' dedi, ancak ÖSYM'nin sınavına rağmen isteğe bağlı yaptığı ortaya çıktı.

DİPLOMA: Erdoğan'ın fakülte mezunu olmadığı iddiasını ortaya attı. Bu iddia Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açıklama ile yalanladı.

ADİL ÖKSÜZ: Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğunu iddia ederek, FETÖ'yü aklamaya çalıştı, ancak MİT yazılı açıklama ile yalanladı.

TANK: 2010'da 'Kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım' diyen Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçtı.

OTEL: "15 Temmuz gecesi oteler dolu olduğu için belediye başkanının evindeydik" dedi. O gece Bülent Kerimoğlu'nun evinin yakınlarındaki otellerin boş olduğu ortaya çıktı.

MAN ADASI: Başkan Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para gönderdiğini iddia etti, 195 bin TL tazminata mahkum oldu.

KATAR: YKS'den biir gün önce, "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi verilecek" dedi. Yalan olduğu ortaya çıkınca iftirayı dolaşıma sokan medya organları özür diledi, Kılıçdaroğlu'ndan ses çıkmadı.

TREN: Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaniye Demiryolu İhalesi'yle ilgili "Tek imzayla 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor" dedi, ekrandan belge salladı. Erdoğan imzalı diye gösterdiği kağıdın gerçek olomadığı ortaya çıktı.

SADAT: SADAT'ın seçim öncesi provokasyonlar yapacağı iddiasında buluundu. "Elinizde belge var mı?" diye soran gazeteciye, "Bugün bir belge geldi, masada ama henüz açmadım" cevabını verdi.

"TÜRKEN'İN BİLGİLERİNE İSTEYEN HERKES ULAŞABİLİR"

TÜRGEV ve Ensar Vakfı, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yazılı açıklamayla cevap verdi: "ABD Adalet Bakanlığı'nın sitesine yüklendi. TÜRKEN'in bilgileri herkese açık."

SİTEYE BAKIN: "ABD yasalarına bağlı çalışan vakfın, denetime açık ve şeffaf yapısının doğal bir sonucudur ve dileyen herkesin ulaşabileceği dökümanlar Amerikan Adalet Bakanlığı'nın sitesine yüklenmiştir."

YURT BİNASI: "ABD'ye okumak üzere gelen Türk gençlerinin ilk ve en önemli ihtiyacının barınma ihtiyacı olduğunun anlaşılması, New York'ta bir yurt binasının inşa edilmesini bir ihtiyaç olarak öne çıkarmıştır. Önümüzdeki yıl açılması planlanan ve son derece etkin bir bütçe kullanımı ile hayata geçirilen yurt binası sadece orada konaklayacak olan Türk öğrencilerin değil, yurtdışındaki Türk toplumunun ve ülkemizin gururu olmaya adaydır."

FETÖ KUMPASI: "Böylesine büyük ve değerli bir vizyonun eseri olan çalışmaların ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarını gururlandırması gereken bir projenin, yalanlara ve iftira kampanyalarına malzeme yapılarak lekelenmeye çalışılmasının arkasındaki motivasyonu anlamakta güçlük çekiyoruz."

AKIL DIŞI: "Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir hava ile adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz. Akıl ve izan dışı ddiaların hiçbir yasal ve ahlaki dayanağı yok, baştan sona FETÖ kumpasını andırıyor."

'PARALAR NEREDE' İŞTE CEVABI

TÜRGEV, sosyal medyadan paylaştığı videoda da "Amerikan Adalet Bakanlığı'nın sitesine yüklenen belgelerde, harcamaların inşaat için olduğu açıkça yazılı olmasına rağmen, paralar nerede diye soruluyor. İşte cevabı" notunu düştü. Ensar Vakfı da aynı videoyu paylaşarak "TURKEN Vakfı'nın binasının inşaatında sona gelinmiştir. Bu yurt ve kültür merkezi ülkemizin gurur kaynağı olacaktır" açıklaması yaptı.

İŞBİRLİKÇİNİN GÜCÜ YETMEZ

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: "Sömürgecilerin ve onların yerli işbirlikçilerinin, terör örgütlerinin gücü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yetmez. Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülke için aşkla çalışmaya, aşkla koşmaya devam edecek."

TÜRKİYE'NİN DURUŞU HEDEF ALINIYOR

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: "Türkiye'nin etrafımızdaki gelişmeler karşısındaki duruşuna bakın. Cumhurbaşkanımıza 'kaçacak' denmesinin kimlerin kara propaganda aygıtında üretildiği net görülür."

TANKLARIN ARASINDAN SIVIŞIP KAÇTI

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: "Kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar."