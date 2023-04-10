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Her iftar tek sofrada
10 Nisan 2023 Pazartesi 07:06:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 07:06:00

Her iftar tek sofrada

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Yozgat'ın Musabeyli köyünde iftar için yemekler caminin sosyal tesisinde el birliğiyle hazırlanıyor. 100 haneli köy halkı her akşam aynı sofrada buluşuyor, yemek ve dua sonrası semaverde çay keyfi yapıyor.

Yozgat'ın Musabeyli köyünde iftar için yemekler caminin sosyal tesisinde el birliğiyle hazırlanıyor. 100 haneli köy halkı her akşam aynı sofrada buluşuyor, yemek ve dua sonrası semaverde çay keyfi yapıyor.

CAMİİDEN DAVET ANONSU

Yozgat'ın Musabeyli köyünde bir tek iftar sofrası kuruluyor, tüm köy halkı birlikte oruç açıyor. Toplu iftar geleneğine devam eden 100 haneli köyde, hayırseverler ve imkanı olan aileler köy halkına iftar yemeği veriyor. Köylüler iftar öncesi sohbet edip Ramazan ayının feyzini birlikte yaşıyor. Caminin sosyal tesisinde yemekler el birliğiyle hazırlanıyor. Köy halkı cami hoparlöründen iftar yemeğine davet ediliyor.

TERAVİH SONRASI EVLERE

Ezanla birlikte açılan orucun ardından dua ediliyor. Dua sonrası semaverde çay içen köylüler akşam ve teravih namazını kıldıktan sonra evlerine geri dönüyor. Her gün iftar sofrasında bir araya gelen köylüler birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergiliyor. 5 yıldır devam eden toplu iftar geleneğinin köyde bundan sonraki yıllarda da devam ettirilmesi niyetleniliyor.

100 haneli Musabeyli köyünde 240 kişinin yaşadığını söyleyen Halil İbrahim Türkmen, "Genci yaşlısı hepsi bir sofrada bulunuyor, birlik ve beraberlik oluşuyor. Gelemeyen yaşlarımıza, hastalarımıza ve tek yaşayan komşularımıza da yemeklerini her gün götürüyoruz" diyor.

Köy halkından Arife Şahingöz, "Birlik, beraberlik ve kaynaşma duygusu gelişiyor, tüm köylüler bir arada bulunuyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Alıç, "Bu köyde tek bir sofra kuruluyor, herkes huzurlu bir şekilde yemeğini yiyor ve teravihi kılıyoruz, dağılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Yozgat 100 haneli Musabeyli köyü Arife Şahingöz

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