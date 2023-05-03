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03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:28:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:28:00

Kılıçdaroğlu'nu gazete arşivleri yalanladı

Kaynak: Sabah

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Her fırsatta hesap uzmanı olduğunu söyleyen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dönemin gazeteleri yalanladı. Kılıçdaroğlu'nun, 1992-1996 ve 1997-1999 arasında SSK Genel Müdürlüğü yaptığı süreçte, kötü yönetim nedeniyle dönemin gazeteleri tarafından ağır eleştirilere tabi tutulduğu ortaya çıktı. Gazete manşetleri, köşe yazıları ve sağlık haberleri; dönemin SSK'sının içinde bulunduğu yönetim buhranını gözler önüne serdi.

Her fırsatta hesap uzmanı olduğunu söyleyen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dönemin gazeteleri yalanlıyor. Kılıçdaroğlu'nun SSK hastaneleri, mali buhran ve kötü yönetim salvoları ile gazete manşetlerinden düşmemiş.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 1992-1996 ve 1997-1999 arasında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü yaptığı süreçte, kötü yönetim nedeniyle dönemin gazeteleri tarafından ağır eleştirilere tabi tutulduğu görüldü.

Sabah'ın haberine göre, Gazete manşetleri, köşe yazıları ve sağlık haberleri; dönemin SSK'sının içinde bulunduğu yönetim buhranını bütün gerçekliğiyle gözler önüne serdi.

24 Ocak 1998'de Akşam Gazetesi'nde Mustafa Dolu tarafından kaleme alınan, 'SSK hastalarının çilesi bitecek mi?' başlıklı köşe yazısında şiddetli bacak ağrısı nedeniyle SSK Göztepe Hastanesi'ne başvuran bir işçiye 17 Ağustos 1998'e gün verildiğinden bahsediliyor.

12 Mart 1998'de Milliyet Gazetesi'nde Hasan Pulur tarafından yazılan, 'Evet, SSK niye batmasın' başlıklı köşe yazısında ise SSK'daki finansal kötü yönetimden bahsediliyor.

14 Mart 1998 Radikal Gazetesi'nde yayımlanan, '5 trilyonluk SSK hatası' başlıklı sayfa manşeti ise yine dönemin SSK'sının ekonomik anlamda kötü yönetildiğine bir başka örnek olarak arşivlerde yer alıyor.

2 Nisan 1998 Radikal Gazetesi'nde yayımlanan, 'SSK'da iflasın ilanı' başlıklı haberde de 'Katrilyona yaklaşan açığıyla Türk ekonomisindeki yapısal bozukluğun en önemli nedeni' ifadelerine yer veriliyor.

3 Nisan 1998'de Ahmet Vardar tarafından kaleme alınan, 'SSK'da hâlâ bir sene sonrası için gün veriliyor' başlıklı köşe yazısında da SSK'ya bağlı hastanelerin bir sene sonrasına gün verdiği örnekleriyle açıklanıyor.

"SIRA BEKLERKEN ÖLDÜ"

30 Nisan 1998'de Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde yayımlanan, 'SSK'da sıra beklerken öldü' başlıklı haberde ise Afife Işıklı isimli bir hastanın, SSK hastanesinde sıra beklerken yaşamını yitirdiği ve sedye olmadığı için cesedinin uzun süre bankta bekletildiği anlatılıyor.

19 Mayıs 1998'de Akşam Gazetesi'nde yer alan 'Kara Delik Kapkara' başlıklı haberde ise 'sosyal güvenlik açığının borç faizlerinin düzeyine çıkacağına' yer veriliyor.

12 Temmuz 1998'de Radikal Gazetesi'nde, 'SSK kapılarında utanç kuyruğu' başlıklı haberde ise şu ifadeler kullanılıyor: "Hastane kapısında binlerce insan ve aylar sonraya gün verilen, 'acil' hastalar... İşte 2000'e doğru SSK'dan hastane manzaraları."

Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu SSK Yeni Yüzyıl Gazetesi
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