Her adım anne için

Annesini konoravirüs salgınında kaybeden Murat Etemoğlu kendi hazırladığı çek çek arabasıyla çevre ve barış odaklı yürüyüş yapmaya karar verdi. Paris'ten yola çıkan genç adam 'Her adımda anneme yaklaşıyorum' dediği yürüyüşünde İpsala Gümrük Kapısı'na ulaştı.

ANISINI YAŞATABİLMEK İSTEDİ

Annesini 2020 yılında Kovid-19 salgınında kaybettikten sonra, özel olarak hazırladığı çek çek arabasıyla yürüyüş yapmaya karar veren Murat Etemoğlu (38) Paris'te Notre-Dame Katedrali'nin önünden başlattığı yürüyüşünde yurda İpsala Gümrük Kapısı'ndan giriş yaptı. Keşan'a ulaşan Etemoğlu, annesinin anısını yaşatabilmek adına başlatmaya karar verdiği yürüyüşte vatanı Türkiye'ye ulaştığı için duyduğu heyecanı dile getirdi.

ÜÇ BUÇUK AYDIR YÜRÜYOR

1 Temmuz 2023 tarihinde yola çıktığını anlatan Etemoğlu "Anneme olan sevgimi ve saygımı bu şekilde ifade etmek istedim. Attığım her adımda dua ve barış için de farkındalık oluşturmak istedim. Ayrıca yolculuğum boyunca karşılaştığım atıkları topladım. Yolcuğum boyunca birçok yetkili ve vatandaşlar ile konuşma fırsatım oldu. Umarım bu vesileyle insanları barış ve dua için adım atmaya teşvik ederiz" dedi.

Paris'ten Keşan'a 3 bin 500 kilometre yol kat ettiğini anlatan Murat Etemoğlu, "Bu yürüyüşümde 29 Ekim'de İstanbul'a ulaşıp annemin mezarını ziyaret etmek istiyorum. Her adım beni anneme daha da yaklaştırıyor" diye konuştu.