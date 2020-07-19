Hedefimiz Milli Muharip Uçak!
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yaptığı paylaşımda, "F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız MMU projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yapması heyecan yarattı.
Türk İHA ve SİHA'larının başarılı operasyonlarıyla TSK'ya güç katmasının ardından gözler "Milli Muharip Uçak' projesine çevrildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
"GÖKYÜZÜNE TAŞIMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız MMU projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz" denildi.
Hedefimiz Milli Muharip Uçak! ����— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) July 19, 2020
F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız MMU projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz. #TUSAŞ #MMU pic.twitter.com/yxs1j1lvQP
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