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27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:40:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:16:00

Hedef Türkiye Başkonsolosluğu mu? Musul'a roketli saldırı

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Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlenmesi sonucu çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldi.

Irak'ta Musul'un kuzeydoğudaki El-Hadba semtinde bulunan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınlarına gece saatlerinde 2 adet roket düştü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Görgü tanıkları, birçok ailenin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Musul Başkonsolosluğu tarafından Irak basınına yapılan açıklamada, konsolosluk çalışanlarının saldırıda zarar görmediği belirtildi.

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