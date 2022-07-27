Hedef Türkiye Başkonsolosluğu mu? Musul'a roketli saldırı

Hedef Türkiye Başkonsolosluğu mu? Musul'a roketli saldırı

Irak'ta Musul'un kuzeydoğudaki El-Hadba semtinde bulunan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınlarına gece saatlerinde 2 adet roket düştü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Görgü tanıkları, birçok ailenin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Musul Başkonsolosluğu tarafından Irak basınına yapılan açıklamada, konsolosluk çalışanlarının saldırıda zarar görmediği belirtildi.