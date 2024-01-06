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06 Ocak 2024 Cumartesi 19:58:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 19:58:00

Hedef tam 100 milyar dolar! Bakan Ersoy: Emin adımlarla yürüyoruz

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin global birçok istikrarsızlığa, çevresindeki olumsuz gelişmelere, yaşamış olduğu asrın afetlerine rağmen turizm konusunda koyduğu hedeflere istikrarlı şekilde yürüdüğünü belirterek, 'Bu yıldan itibaren rekorlar kırarak her sene gelen ziyaretçi sayısını, gelirini arttırarak, nihai hedefimiz olan 100 milyar dolarlık turizm hedefine emin adımlarla yürüyoruz.' dedi.

Bakan Ersoy, Antalya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğince (AESOB) düzenlenen "Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Antalya'da 2023'te rekor sayıda ziyaretçi ağırlandığını bildirdi.

Turizmdeki kesin rakamların TÜİK tarafından ocak sonunda açıklanacağını belirten Ersoy, Antalya'nın geçen yılı 15,7 milyon, Türkiye'nin de 56,5 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla kapattığını kaydetti. Bunların rekor rakamlar olduğunu ifade eden Ersoy, turizm gelirlerinin de orta vade programına paralel ve hedefine uygun şekilde arttığını aktardı.

"100 MİLYAR DOLARLIK TURİZM HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü dile getiren Ersoy, şunları söyledi:

"Türkiye global birçok istikrarsızlığa, çevresindeki olumsuz gelişmelere, savaşlara, yaşamış olduğu asrın afetlerine rağmen turizm konusunda koyduğu hedeflere istikrarlı şekilde yürümeye devam ediyor. Bu yıldan itibaren rekorlar kırarak her sene gelen ziyaretçi sayısını, gelirini arttırarak, nihai hedefimiz olan 100 milyar dolarlık turizm hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Tabi işler iyi gidince herkes sahipleniyor, rakamları sahiplenmek kolay. Ama o hedefleri tutturmak çok ciddi, planlı bir çalışmayı gerektiriyor. Birçok paydaşın sorumlulukları dahilinde yapması gereken ev ödevleri var. Bunları doğru zamanda yerine getirebilirsek, üzerimize düşenleri yaparsak Allah'ın izniyle koymuş olduğumuz hedeflere de adım adım ulaşacağız."

Ersoy, turizmin daha iyiye gidebilmesi için sadece bakanlığın değil tüm paydaşların işbirliği içinde çalışmasa gerektiğini aktararak, yerel idarelerin sorumluluklarını, hedeflere uygun bir şekilde altyapı yatırımlarını yerine getirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Turizm kenti olan Antalya'da altyapı çalışmalarına ciddi ağırlık verildiğini vurgulayan Ersoy, Antalya Havalimanı'nın kapasitesini artıracak yatırımlar yapıldığını, Antalya ile Alanya arası için otoban çalışmasına hız verdiklerini bildirdi.

Ulaşımla ilgili sıkıntıların büyük bir kısmının yakın zamanda çözüleceğini ifade eden Ersoy, "Sadece bir otoban yapmanız yeterli olmuyor. Otobanın inşaatının gerçekleştiği dönemde Büyükşehir Belediyemize de görevler düşüyor. Mevcut yolların genişletilmesi, şehir içindeki alt geçitlerin, üst geçitlerin yapılması, şehir içi ulaşımının da kolaylaştırılması gerekiyor. Turist 'her şey dahil' otelde kalıyor ama sırf 'her şey dahil' diye kalmıyor. Eğer turistin otelden çıktıktan sonra şehre rahat ulaşımını sağlarsanız, turist zaten çıkacaktır." diye konuştu.

"KAZIYORUZ, ÇIKARIYORUZ, RESTORE EDİYORUZ, KORUMA ALTINA ALIYORUZ"

Bakan Ersoy, kültür sanat etkinliklerine de ağırlık verdiklerini ve bu alanda ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl Geleceğe Miras Projesi'ni başlattıklarını anımsatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projenin ana noktalarından biri de Antalya. Fırsat bulursanız Side Antik Kenti'ni ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Son yirmi yılda yapılan işi, bir yılda gerçekleştirdik. Proje kapsamında bütün ören yeri, kazı başkanlıklarımızın bütçelerini de 20 kat arttırdık. Önemli de bir iddiada bulunduk. 'Son 60 yılda ne yapıldıysa gelecek dört yılda Türkiye genelinde o kadarlık işi, basit bir matematikle 15 yıllık işi ortalama bir yılda gerçekleştireceğiz' dedik. Side ile başlamıştık. Sadece arkeolojik alanlarımızı ayağa kaldırmakla yetinmiyoruz. Kazıyoruz, çıkarıyoruz, restore ediyoruz ve koruma altına alıyoruz, ziyaretçilerin rahat gezeceği hale getiriyoruz."

Bakanlık olarak kentleri turizme dahil etmek için Kültür Yolu Festivali düzenlediklerini hatırlatan Ersoy, festival ile turizmi 12 aya yaymayı amaçladıklarını bildirdi.

"ALTYAPI YATIRIMLARINA AĞIRLIK VERİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sürdürülebilir turizmde arıtma tesislerinin önemli olduğunu belirterek, büyükşehir belediyeleri sorumlu olmasına rağmen bakanlık olarak arıtma tesisi yatırımlarına da el attıklarını ifade etti.

Türkiye'nin ve Antalya'nın mavi bayraklı tesis ve plaj konusunda son yıllarda büyük adımlar attığını anlatan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Mavi bayraklar biliyorsunuz çok önemli. Mavi bayrağı kaybederseniz bir daha onu geri almanız çok zor olur. O yüzden Belek'te başlattığımız projeyi Kemer'le sürdürdük. İnşallah bu yıl mart ayında Kemer'deki arıtmayı devreye alacağız. Bundan sonra da ihtiyaç duyulan noktalarda herhangi bir gerekçeye sığınmadan bakanlık olarak müdahil olmaya devam edeceğiz. 'Kaynak yok' deyip geçiştiremezsiniz. Niyet varsa kaynak da vardır. Niyet yaratmak gerekli kamu kurumunun görevidir. Biz Bir şekilde kaynağımızı da yaratıp geç kalmadan yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz."

Ersoy, toplantıda, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Etiketler : Mehmet Nuri Ersoy Türkiye Turizm Rekor Kırma
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