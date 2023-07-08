VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Hedef KIZILELMA"nın ikinci bölümü yayımlandı
İsrail'de 100 binden fazla kişi Netanyahu hükümetine karşı tekrar sokaklara indi
İstanbul'da yapılan denetimlerde uygun ürün satmayan 116 fırına ceza kesildi
İran destekli Husilerin İHA saldırısında 2 kişi öldü
Los Angeles'ta özel bir jetin düşmesi sonucu 6 kişi öldü
Papa, göçmen trajedilerine yönelik: Sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz
08 Temmuz 2023 Cumartesi 23:07:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 23:07:00

"Hedef KIZILELMA"nın ikinci bölümü yayımlandı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölümü yayımlandı.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayinde yeni bir çağın kapılarını açan Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının geliştirme serüveninin anlatıldığı "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü, 10 Mayıs'ta düzenlenen gala ile ekranlara taşındı. Bayraktar KIZILELMA'nın gökyüzü ile buluştuğu ikinci bölüm ise bugün saat 20.00'de Baykar'ın YouTube kanalında yayınlandı. Bayraktar KIZILELMA'nın 14 Aralık 2022'deki ilk uçuşun gerçekleştirildiği ana kadar olan ve merakla beklenen geliştirme sürecinde yaşananlar, belgeselin ikinci bölümünde anlatıldı.

Yönetmenliğini AKINCI belgeselini çeken Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar KIZILELMA test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı. 10 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde 5 binden fazla konuğun katılımıyla 3 salonda aynı anda ilk gösterimi gerçekleştirildi.

SELÇUK VE HALUK BAYRAKTAR ANLATIYOR

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendileriyle gerçekleştirilen röportajlarda, KIZILELMA'yı ve Baykar'ı çocukluklarından başlayarak bugüne kadar perde arkasında kalan gerçeklerle anlatmaya ikinci bölümde devam ediyor. Hedef KIZILELMA belgeseli ile tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Bayraktar insansız hava araçlarının merak uyandıran hikayesi bu bölümde de devam ediyor. Hedef KIZILELMA belgeselinde Baykar'ın yüksek teknoloji geliştirme serüvenine tanıklık eden emekli askerler, mühendisler ve gazeteciler süreci kendi pencerelerinden anlatıyor.

Milli insansız hava aracı geliştirme çalışmalarını erken dönemden itibaren takip eden gazeteciler Yağız Şenkal, Güntay Şimşek ve İlker Akgüngör, tanıklıklarını gazeteci gözüyle izleyicilere ulaştırıyor. Aralarında Ergin Saygun ve Ömer Faruk Küçük'ün de bulunduğu emekli üst düzey askerler, Bayraktar ailesi ile yollarının nasıl kesiştiğini ve Baykar'ın geçtiği zorlu yolu kendi şahitlikleri ile aktarıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Ömer Bayraktar, çeşitli engelleme girişimlerine rağmen azimle ve pes etmeden yürütülen mücadele sayesinde başarıya ulaşan serüveni, Bayraktar KIZILELMA belgeselinde ilk ağızdan izleyicilere anlatıyor.

Etiketler : Bayraktar KIZILELMA Baykar Kızılelma Selçuk Bayraktar
27'nci yaşa merhaba

27'nci yaşa merhaba
Şarkılı gönderme

Şarkılı gönderme
Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor
Şöhret ateşten gömlek

Şöhret ateşten gömlek
Kerem Times Meydanı'nda

Kerem Times Meydanı'nda
Formunu spora borçlu

Formunu spora borçlu
tüylü Terliği 34 bin lira!

tüylü Terliği 34 bin lira!
Kurt Efe yaramazlık yaptı

Kurt Efe yaramazlık yaptı
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX