HDP'ye yeni kapatma davası: 451 isim için siyasi yasak isteniyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye kapatma davasının iddianamesinde 451 HDP'li hakkında siyasi yasak talep edildiğini ve partinin banka hesabına tedbir konulmasının istendiğini söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu konferansa katıldı.

Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Şahin, HDP iddianamesinin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi'ne sunduklarını belirterek, bundan sonraki sürecin AYM'nin yetkisinde olduğunu söyledi.

Şahin, "Tüm delilleri, kararları dosyaları ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi yasak isteniyor 69 kişide odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları ve beyanları var" dedi.

PARTİNİN BANKA HESABINA TEDBİR KONULMASI DA İSTENDİ

Şahin, İddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasının istendiğini de söyledi.

HDP DAVASI İÇİN RAPORTÖR GÖREVLENDİRİLDİ

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirmişti.