Kılıçdaroğlu HDP'ye ne söz verdin?

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu için "Birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir. Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı. Cevabı milletim 14 Mayıs'ta verecektir" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, törene katılan coşkulu bir kalabalığa seslendi:

TERÖRİSTLERİ BIRAKMA SÖZÜ

"Ramazan'ın o manevi duygusuyla sizleri selamlıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri özlemiştik. Bağcılar halkı ile birlikte tüm İstanbul'un Ramazan'ını tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı ile birlikte bir yola çıktık. 14 Mayıs'ta sizler bir şahlanışa döndüreceksiniz. Durmak yok. Fazla kalmadı 40 gün. Bu 40 gün içinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir. Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı. Yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı aziz millerim 14 Mayıs'ta verecektir. 42 gün sonra sandıklara gideceğiz ve nasıl bir siyasi anlayışla yönetileceğimizi tayin edeceğiz. Çok önemli bir karar alacağız. Siyaset sahnesinde yaşananları sizler de takip ediyorsunuz. Milletimizin karşısındaki tablo gayet açık ve nettir. Bir taraftan 15 Temmuz'da kurulan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta çıkarlarının bir araya getirdiği 7'li koalisyon var. Bu terör örgütlerinin parlamentodaki uzantısı hangi parti? HDP. HDP'yi ziyaret etti mi bay Kemal, ne sözü verdi? Hadi açıkla... Ne diyor, Demirtaş'ı serbest bırakacakmış Terörist başını serbest bırakacakmış Bunları serbest bırakma gayretinde olanlara biz 14 Mayıs'ta gereken cevabı vereceğiz."

ELEBAŞLARI ONA OY İSTİYOR

"Her gün bir elebaşı bay bay Kemal'e oy istiyor. Ne kendisinin ne de masa arkadaşlarının gıkı çıkmıyor. İstemem yan cebime koy mahcubiyetinden de olsa bu duruma kimse itiraz etmiyor. Sandıkları patlatarak yola devam edeceğiz."

ABD ELÇİSİ'NE KAPILAR KAPANDI

AKŞENER'E TEPKİ: ÖZÜR DİLEYECEK MİSİN?

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in İYİ Parti İstanbul il binasına kurşun isabet etmesiyle ilgili sözlerine tepki gösterdi: "Bizim yönlendirmemiz şeklinde kurşunlandığı yalanını yaydı. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde varsa bilemem. Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez, bu bir cibiliyet meselesidir."

7'Lİ MASA'NIN NE PROJESİ NE REFERANSI VAR

Başkan Erdoğan, açılış töreninin ardından Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenen Büyük İftar Buluşması'na katıldı. Erdoğan, iftar sonrası yaptığı konuşmada "Daha 7 kişi bile birbiriyle anlaşamıyor. Ortada ne bir projeleri, ne referans gösterecekleri eserleri var. Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar. Göreve geldiklerinde hiçbirini hayata geçiremediler. Bizim başlattığımız projeleri de ya yarım bıraktılar ya da tamamen rafa kaldırdılar. Şimdi de İstanbul'a hizmet vermek varken turist Ömer misali sağda solda dolaşıyorlar" tepkisi gösterdi.