30 Aralık 2022 Cuma 10:06:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 10:06:00
HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebi 6 Ocak'ta görüşülecek
Anayasa Mahkemesi, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak'ta görüşecek
Anayasa Mahkemesi, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak'ta görüşecek
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