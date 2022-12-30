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30 Aralık 2022 Cuma 10:06:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 10:06:00

HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebi 6 Ocak'ta görüşülecek

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Anayasa Mahkemesi, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak'ta görüşecek

Anayasa Mahkemesi, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak'ta görüşecek

Etiketler :
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