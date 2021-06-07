HDP'nin kapatılması için açılan davaya Ak Parti'den ilk değerlendirme

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açılması) İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç."