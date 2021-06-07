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07 Haziran 2021 Pazartesi 18:39:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 18:39:00

HDP'nin kapatılması için açılan davaya Ak Parti'den ilk değerlendirme

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açılması) İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açılması) İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç."
Etiketler : AK Parti HDP HDP'nin kapatılması
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