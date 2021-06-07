07 Haziran 2021 Pazartesi 18:39:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 18:39:00
HDP'nin kapatılması için açılan davaya Ak Parti'den ilk değerlendirme
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açılması) İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açılması) İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç."
- Türkiye'de vaka sayısı 6 binin altında
- Emine Erdoğan: Topraklarımızda, yardımlaşma ve dayanışma duygusu hala dipdiri
- HDP'nin kapatılması için açılan davaya Ak Parti'den ilk değerlendirme
- HDP'nin kapatılma davası yeniden açıldı
- Ahmet Şık'ın haddini aşan sözleri sonrası başsavcılık harekete geçti
- Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Mahmur'un beyni yok edildi