HDP'nin eski tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Kaynak: AA
Mardin'deki seçim çalışmaları yaparken bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen eski HDP'li Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Çelik'in dosyasının görüşüldüğü Karma Komisyon raporu yer aldı. Buna göre, Çelik'in yazılı ve sözlü savunmasında hakkındaki suçlamaları reddettiği, yargısız infaza tabi tutulduğu ve asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını savunarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmamasını talep ettiği belirtildi.
Genel Kurul'da kabul edilen komisyon raporu ile Mardin Bağımsız Milletvekili uma Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve eki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası bakımından yargılamanın devamını sağlamak ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.
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