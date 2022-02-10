O fotoğraftaki kadın teröristin annesi çıktı! Her şeyi tek tek anlattı

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10 Şubat 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 12:24:00

HDP'li vekil Semra Güzel'in fotoğrafındaki kadın teröristin annesi çıktı! Her şeyi tek tek anlattı

Kaynak: Sabah

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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terörist Volkan Bora'nın PKK'nın Metina Kampı'nda çekilen fotoğraftaki diğer kadının teröristin annesi olduğu ortaya çıktı. Songül Bora, oğlunun Güzel ile üniversitede tanıştığını belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terörist Volkan Bora'nın annesi Songün Bora her şeyi tek tek anlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre oğlunun Güzel ile üniversitede tanıştığını belirten Bora şunları anlattı:

2009'da nişanlarını yaptık. Nişana Semra Güzel'in hiçbir akrabası gelmedi. Birkaç ay sonra oğlumdan bir daha haber alamadım. Örgüte katıldığını düşünerek Diyarbakır'a Semra Güzel'in yanına gittim. Haziran 2014'te Diyarbakır'dan Şırnak'a, oradan da Habur Sınır Kapısı'nı geçerek bir minibüsle Irak'a gittik. Yanımıza örgüt kıyafetli, silahlı iki kadın geldi. Gözlerimi bağladılar. PKK'nın bir kampına gittik. Volkan'ın orada olmadığını söylediler. "Volkan'ı görmeden gitmem" dedim. Geceyi kamelyada geçirdik. Akşam üzeri oğlum geldi. "Evine dön. Gelmezsen ben de dönmem" dedim. O da buradan Avrupa'ya, İsviçre'ye gideceğini örgütten ayrılacağını söyledi.

Semra ile Volkan kampın etrafında gezip fotoğraf çektirdi. Kampta iki gün kaldık. Bizden başka sivil yoktu. Tüm bu bağlantı Semra Güzel üzerinden oldu. Volkan'ın örgüte katılmasının ardından Semra Güzel'e onu sorduğumda, "Bilmiyorum" demişti. Volkan'ın Adıyaman'da olduğunu bilseydim gider ikna ederdim. Semra Güzel ile Kenan Canpolat, Volkan ile Adıyaman kırsalında görüştüklerini bana söylemişlerdi. Sebebi ise benim Volkan'ı ikna edip, örgütten ayıracağımı düşünmeleriydi."

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kuzey Irak'ta, Zap, Avaşin, Metina ve Hakurk bölgelerinde başlatılan "Pençe Harekâtları" kapsamındaki hava destekli kara operasyonları sürüyor. Zap ve Avaşin bölgesinde üs bölgelerine yönelik saldırı bilgisi alınınca, yapılan çalışmada, ağır silahlı ve roketatarlı bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan 3 F-16, nokta atışıyla 5 teröristi etkisiz hale getirdi. Öte yandan komandolar, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Etiketler : HDP Diyarbakır Milletvekili PKK Habur Sınır Kapısı Semra Güzel Songün Bora
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