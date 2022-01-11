PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme

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11 Ocak 2022 Salı 09:58:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 10:24:00

HDP'li vekil Semra Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

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Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Adalet Bakanlığınca, teröristle çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeyle ilgili prosedür Adalet Bakanlığınca tamamlandı. Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.

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