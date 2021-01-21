HDP'li Katırcıoğlu'ndan skandal hareket

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21 Ocak 2021 Perşembe 13:57:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 13:57:00

HDP'li vekil Katırcıoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere skandal hareket: Bir baba baygınlık geçirdi

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HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin önünde skandal bir harekete imza attı. Katırcıoğlu, ailelere dönerek zafer işareti yapınca ortalık bir anda karıştı. HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, milletvekilini yuhaladı. Bir baba bu sırada fenalaşarak yere yığıldı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun dağa kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerin önünde zafer işareti yapması ailelerin tepkisine yol açtı. Aileler HDP'li milletvekiline tepki gösterdi. HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, milletvekilini yuhaladı.

AA'nın haberine göre, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 507'inci gününde devam ediyor.

HDP'li milletvekilleri, "İş ve aş buluşmaları" adıyla düzenledikleri program için partilerinin Diyarbakır'daki il binasına geldi.

Programın ardından binadan çıkan Katırcıoğlu, il binası önünde nöbet tutan Diyarbakır annelerine dönerek zafer işareti yaptı.

Bunun üzerine oturma eylemi yapan aileler HDP'li milletvekiline tepki gösterdi. HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, milletvekilini yuhaladı.

Dağa kaçırılan evladı için eylemi sürdüren baba Celil Begdaş bu sırada fenalaştı. Begdaş'a sağlık ekipleri müdahale etti.

"HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ EVLAT ACISI ÇEKMİYOR"

Dağa kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek "evlat nöbeti"ne katılan Türkan Mutlu, "Milletvekili zafer işareti yaptı. 'Neden yaptı?' Çünkü o evlat acısı çekmiyor. Onun evladı şu an da dağda üşümüyor. Acı çekmiyor." diyerek tepkisini dile getirdi.

Kızı kaybolduğu zaman HDP'lilere "Ceylan'ın geleceği ile oynamayın" dediğini anlatan Mutlu, şöyle konuştu:

"Eğer onlarda biraz şeref ve gurur varsa benim Ceylan'ımı bana verirler. 7 senedir Ceylan'ın acısını bana çektiriyorlar. Benim Ceylan'ımı bana göndersinler. 7 sene de kendileri evlat acısı çeksin."

"POLİSLERİMİZİN, BARİKATLARIN ARKASINA SIĞINDILAR

Diyarbakır'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan'ı bekleyen baba Hacı Güger ise buraya gelen HDP'li vekillerden çocuklarının hesabını vermelerini istediklerini belirtti.

"Bizim çocuklarımızı nasıl kaçırdıysanız, ona göre bir hesap verin." ifadelerini kullanan Güger, şöyle konuştu:

"Maalesef gelmediler. Polislerimizin, barikatların arkasına sığındılar. Konuştular kendilerince. Bizim yüzümüze bile bakmadılar. Oysa bizim oylarımızla oradalar. Orada bulunmaktalar. Biz onlara karşı isyan ederken onlar da polislerimizin arkasına sığınıyorlar. Polislerimizin arkasında kalıyorlar. Gizlenerek ve başlarını eğerek de çağırmamıza rağmen yollarına devam ettiler. Biz burada HDP binasında evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın peşindeyiz. HDP çocuklarımızı kaçırıyor."

Güger, evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.       

Etiketler : hdp diyarbakır evlat nöbeti skandal hareket Erol Katırcıoğlu
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