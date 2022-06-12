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12 Haziran 2022 Pazar 23:17:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 23:17:00

HDP'li vekil Aydemir'den polise yumruk! Bakan Soylu sert tepki gösterdi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk attığı anları paylaştı. Gerekli suç duyurusunun yapıldığını belirten Soylu, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk attığı anların görüntüsünü paylaşarak sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu, açıklamasında şunları belirtti:

"Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz.

Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik. Kadıköy'den gitmek isteyip direnenler gözaltında...

Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin."

HDP'li Aydemir'in polise yumruk atmasının ardından alanda arbede yaşandı.

Etiketler : HDP Soylu Polise yumruk Gözaltı
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