HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi talebi 8 Kasım'da görüşülecek

Hazırlık Komisyonu'nda, tutuklu bulunan Semra Güzel'in yerine HDP milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin savunma yapacağı açıklandı.

Ancak komisyonun HDP'li üyesi Züleyha Gülüm'ün COVID olması nedeniyle savunma için ek süre istendi. Bunun üzerine savunmanın 8 Kasım tarihinde yapılmasına karar verildi.

Savunma sonrası genel kurul çalışmalarına katılmayan Güzel'in durumu değerlendirilecek. Milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde rapor hazırlanırsa, konu Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gidecek. Aynı yönde bir karar alınırsa Meclis Genel Kurulu'nda nihai oylama yapılacak.