HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü

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22 Aralık 2022 Perşembe 16:40:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 16:40:00

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği 'devamsızlık' gerekçesiyle düşürüldü

Kaynak: TRT Haber

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TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü. Güzel'in vekilliği 330 oyla düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu, tutuklu bulunan HDP'li Semra Güzel'in devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karma komisyonun dosyasını gündemine aldı.

Güzel adına HDP Milletvekili Rüştü Tiryaki Genel Kurul'da savunma yaptı. İçtüzük gereği oylamanın yapılabilmesi için 24 saat geçmesi gerekiyordu.

Sürenin tamamlanmasıyla Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Genel Kurul'da oylama yapıldı.

330 oyla Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü.

Etiketler : hdp semra güzel milletvekili devamsızlık
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