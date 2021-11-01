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01 Kasım 2021 Pazartesi 08:34:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 08:34:00

HDP'li Osman Baydemir'den skandal sözler: Türkiye'ye 'işgalci' dedi

Kaynak: AA

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HDP'li eski vekil Osman Baydemir Türkiye hakkında skandal sözlere imza attı. Baydemir Paris Kürt Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, "Emin olun ki hiçbir işgalci Kürdistan'ı yok edemez. Tek Kürt kalana kadar Kürdistan yaşayacaktır." dedi.

Paris Kürt Enstitüsü'nde düzenlenen bir törene katılan HDP'li eski vekil Osman Baydemir skandal açıklamalarda bulundu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyareti sırasında "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" diyen Cemil Taşkesen adlı esnafa destek veren Baydemir, "O kardeşimizi yüreğinden öpüyorum. Cemil kardeşimiz bin defa var olsun. Orası Kürdistan'dır. Kürdistan bin yaşasın." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ 'İŞGALCİ' OLARAK TANIMLADI

Baydemir, "İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar. Ya Kürdistan'ı kardeşi gibi kabul edecekler yada Kürdistan'a komşu olacaklar." diye konuştu.

Baydemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bizim Kürdistan'ı yüreğimizde, bağrımızda, zihnimizde muhafaza etmemiz gerekiyor. Kürdistan'ı bağrımıza basar, yüreğimizde saklar ve zihnimizde yaşatırsak, hepimiz Cemil kardeş gibi yaparsak, emin olun ki hiçbir işgalci Kürdistan'ı yok edemez. Tek Kürt kalana kadar Kürdistan yaşayacaktır."
Etiketler : Paris Kürt Enstitüsü Cemil Taşkesen HDP Osman Baydemir
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