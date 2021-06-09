HDP'li Sancar'dan "ayrı aday" isteyen Akşener'e gözdağı: "Şimdiden uyarıyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, seçime ortak bir adayla gidilmesinin faydalı olacağını ifade etmişti. Akşener'in tavsiyelerine yanıt veren HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ise, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok saymak gibi bir gaflete kapılmasın." sözleriyle adeta gözdağı verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır." demişti.

"KİMSE HDP'Yİ YOK SAYMA GAFLETİNE KAPILMASIN"

Söz konusu açıklamalara ve ittifak çalışmalarına Artı TV'deki canlı yayında değinen HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Akşener'e adeta gözdağı vererek şu ifadeleri kaydetti:

"Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın. HDP'yi yok sayan kriminalize etmeye yönelik, dolaylı da olsa bu iktidarla ortak anlayışa sahiptir. Biz bu düzenin devam etmemesini istiyoruz. Bu iktidarın anlayışıyla, yakın bir zeminde oluşacak muhalefet ittifakının bu ülkeye hayrı dokunmaz. Seçenekler çoktur, halkın gücü yüksektir, HDP'nin diğer güçlerle oluşturacağı ortak akla da herkesin güvenmesini öneririm."

"VEBALİN ALTINDA KALIRSINIZ"

Öte yandan Sancar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, muhalefet ile ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu vurgulamış, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır." demişti.